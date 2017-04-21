（中央社記者汪淑芬台北21日電）小汽車考照5月1日起，實施全面場外道路考驗，交通部公路總局今天公布3項考生最易犯錯殺手項目，第一名是行駛中車壓實線。



目前小汽車考照是筆試加場內模擬道路考試，5月1日起，還要新增場外道路考驗，全部合格才能取得駕照。



根據公路總局去年3月試辦場外路考至今，共有1萬77人參加場外路考，及格人數6605人，及格率65.5%，公路總局分析未通過路考者中，有3個項目是最易犯錯的殺手考題。



第一名是行駛中的車輛壓實線，第二名是上、下車未以兩段開車門，第三名是未依規定顯示方向燈。



公路總局說，路考70分才及格，但包括最易犯錯殺手題在內，有很多項目的扣分都是32分，例如上車前未察看車輛四周、未繫安全帶、闖紅燈、紅線停車、起駛前未察看後照鏡、超速或危險駕駛、未禮讓行人、任意跨越兩車道行駛、未遵守道路交通標誌車等。



公路總局提醒應考人，對各駕車考驗項目多練習，養成良好駕駛習慣，才能通過考驗。1060421