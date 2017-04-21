上期雙色球開獎號碼為05、07、16、20、21、25+05。紅球和值：94 ，大小比：三大三小，奇偶比：四奇二偶。

本期預測：

區間比：3：1：2，奇偶比：3：3 和值區間預測：85-133

紅球膽碼：03 06 11

紅球大底：03 04 06 07 11 12 13 16 19 20 23 25 26 29 32

藍球推薦：01 03

單選推薦：

04，07，11，20，25，32

06，07，13，16，25，32

04，11，12，16，23，32

06，11，12，20，25，32

04，07，12，20，23，26

04，07，13，19，20，26

06，07，12，19，25，26

04，06，13，16，20，26

（夢之隊網）