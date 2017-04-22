[法甲]足球預測分析：南錫vs馬賽

西甲

開賽時間：2017-04-22 02:45:00

傷停報告

南錫

？ 南錫後衛馬奧亞沙停賽完畢可以復出。

獵球者分析

南錫

？ 南錫上一場聯賽作客尼斯，球隊在場面上處於被動，雖然上半場率先進球，但陣型回收過快，失去控球權之後被全線壓制，遭遇扳平后更難以組織有效的反攻，最終以1:3落敗收場。

？ 南錫遭遇客場6連敗，剛剛在主場獲得而提升的士氣再受打擊，球隊的信心恐因此而大大下降，隊內氣氛較為低沉。

？ 南錫目前法甲排名第17位，僅僅以凈勝球的優勢離開降級區，球隊備受較大的保級壓力應該有較強的求勝慾望，但作為升班馬的實力則遠遜於對手，球隊恐處於進退兩難的局面。

？ 南錫在主場的的成績不太理想，賽季16個主場僅有5成的不敗率，同時以18個進球成為法甲主場進攻力第二弱的隊伍之一，呈現攻不強而守不穩的狀態，上輪聯賽主場獲勝是近6個主場的唯一勝仗，連續3個主場有進球是唯一的有利信息。

？ 南錫前鋒迪亞打進了球隊近6個聯賽進球的3球，是球隊最具威脅的得分利器，近期的狀態上佳。

馬賽

？ 馬賽上一場聯賽對陣聖埃蒂安，球隊坐擁主場之利打出流暢的進攻節奏，面對競爭歐戰席位的對手取得較多的控球時間和射門機會，上下半場各獲得2球進賬，最終以4:0大勝對手。

？ 馬賽獲得大勝后延續6輪不敗的走勢，雖然在法甲排名依然處於第6位，但距離歐戰資格僅有1分之差，球隊保持高昂期的士氣之餘，具備強烈的求勝戰意。

？ 馬賽本賽季的表現不太理想，其中客場成績不佳的其中的原因，賽季16個客戰勝率不足兩成，得失球的數據表明其在客場的防守力較為疲弱，進攻端處於得勢不得分的情況。

？ 馬賽近期的狀態較為平穩，上輪主場大勝令球員信心大增，而球隊最近3輪客戰也保持不敗，連續2戰防守端保持不失球說明球隊開始注重防線的穩固，本場對陣升班馬恐依然會較為謹慎。

？ 馬賽在歷史對陣上佔據絕對的上風，在最近10次交鋒中獲得9勝，其中作客的5戰保持全勝並有4戰獲得2個以上進球，球員藉此可佔據坐和望贏的心理優勢。

獵球者數據

南錫

？ 南錫最近10場賽事的大球率為50%，贏盤率為20%。

？ 南錫近5個主場錄得1勝1平3負，大球率為80%，贏盤率為20%。

？ 雙方近10次交鋒，南錫錄得1勝9負，大球率為60%，贏盤率為20%。

馬賽

？ 馬賽最近10場賽事的大球率為60%，贏盤率為40%。

？ 馬賽近5個客場錄得1勝2平2負，大球率為40%，贏盤率為20%。

？ 馬賽過去5次作客南錫獲得全勝，大球率為80%，贏盤率為100%。

（編輯：獵球者）