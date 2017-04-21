日期:4月21日消息，2017賽季中國巡迴賽中國區資格賽第三輪比賽遭遇雷雨襲擊，一度暫停。但暴雨過後天氣轉晴，風力相較於前兩天也減弱不少，給了球員們一個奮起直追的機會。前兩輪領先者，小將尹勇鉉打出全場最好成績70桿（-2），以總成績-5桿（69-72-70）繼續領先。唐受添今天交出73桿（+1），5桿落後領先者，排在單獨第2。首輪並列領先者李濤奮起直追，打出71桿（-1），總成績221桿（+5）升至單獨第3。

顯然，朝鮮族小伙尹勇鉉保持了輕鬆心態，他全場抓下4隻小鳥，吞下2個柏忌，將領先優勢擴大到了5桿。「能交出紅字還是比較滿意的，從一開始就比較放鬆，在領先組出發也沒有太大的壓力，后九洞進行得也很順利，救回來三隻小鳥。」尹勇鉉說。談到明天的決賽輪，他的目標很明確：「期待拿到中巡賽新賽季的全卡資格」。

前三輪比賽，尹勇鉉的父母一直在場下陪伴他。「有的時候一個人陪著他，有的時候我們兩個都會跟他下場，他已經習慣了，也算是給他一種鼓勵。」尹勇鉉的父親說。

談及兒子選擇高爾夫作為自己的職業，勇鉉母親表示：「這是他自己的選擇，他一直喜歡打高爾夫，所以我們也無條件的支持他。他從小就是很懂事的孩子，也不需要我們操什麼心，我們就全力支持他打球，做好一切後勤工作」。

昨日發揮不錯的唐受添今日失誤頻繁，在前7洞吞下5個柏忌，不過隨著九號洞的小鳥，他情況轉好，在12號洞和18號洞抓下1鷹1鳥，成績回升至73桿（+1），三天總成績平標準桿（73-70-73） 。「12號洞我的一號木開球很好，第2桿后留下了10碼左右的距離，用切桿直接切球進洞，幸運地抓到了這隻老鷹。」唐受添說。

能夠找回狀態，唐受添不得不提同組球員的幫助。「受比賽暫停的影響，原本應該9:30出發後來一直到11點才開始第一個洞，一直沒有調整好，找不到打球的狀態。後來和我同組的前輩黃明傑一直在鼓勵我『別著急，球不錯，慢慢打』，慢慢地節奏就回來了。非常感謝他，因為他有很多大型賽事參賽經驗，所以在心態和處理球況方面有很多我們年輕一輩需要學習的地方。」談及同組另外一位年輕選手尹勇鉉，他評價說：「他的球技非常好，打球也很穩定，我會從他的身上學到一些東西。」

首輪並列領先的李濤第三輪發揮不太穩定，全場打出2個雙柏忌、4個柏忌、7隻小鳥和1隻老鷹，交出71桿（-1），回到單獨第三的位置。「今天發揮得太不穩定了，只有4個洞是平標準桿，柏忌很多小鳥也很多。總的來說還是鐵杆和推桿不太好，希望明天能打得更穩一些，爭取穩定在前15名拿到全卡。」

小將韓雨廷全場抓下5隻小鳥，僅吞3個柏忌，同樣打出了今天全場最佳成績70桿（-2）。「3個拿到柏忌的洞都出現了失誤。一號洞第二桿打得比較保守，因為今天的旗杆位置也比較難，切桿救得也不是很好；第10洞是選桿問題，選桿選小了1號，沒能將球放上果嶺；第15洞是開球失誤，將球打進了沙坑，因為沙坑壁比較高，所以浪費了一桿。」

「今天鐵杆發揮的不錯，再加上早上下過雨後基本上就沒風了，我擊球的距離比較短，有風的時候距離不夠，所以今天成績還不錯」。對於目前排名並列第10位的韓雨廷，明天的決賽輪相對比較十分關鍵，他本人卻表示沒什麼壓力：「希望不要緊張，總結經驗，爭取好好發揮拿到全卡資格。」

昨日排名第三的陳曉忠打出73桿（+1），總成績223桿（+7）排名跌至第四。王孝禮+8桿排在第五位。李學成、黃少龍、黃明傑三人並列第六，祝頌緊隨其後排在第九。韓雨廷、王露爽兩人並列第10位，袁宏波、段晨驍、廖小琪並列12位。

明天將迎來中國巡迴賽2017賽季中國區資格賽決賽輪，也是40名球員衝擊15張全卡的最後希望！同時，第16-22名球員和並列球員可獲得半卡會員資格。15張全卡將花落誰家，就看明天了！