孔蒂急了！瘋狂操練切爾西群星 強度加大時間加長北京新浪網 (2017-04-21 11:31)
孔蒂加大切爾西球員訓練力度
過去4場英超比賽輸掉2場，切爾西的領先優勢，一下子從10分縮減到了4分。這個分數，也讓英超懸念重新歸來。看到球隊近期不溫不火的狀態，孔蒂終於急了，他祭出狠招讓切爾西群星找回戰鬥力。
《太陽報》透露，切爾西領先優勢變成4分后，孔蒂感受到了爭冠壓力。為了讓切爾西群星找回戰力，孔蒂決定加強切爾西的訓練強度，不僅如此，他還延長了切爾西的訓練時間。除此之外，孔蒂還限制了科巴姆基地的遊客人數，避免球員訓練時注意力因此被分散。
切爾西和熱刺都還剩下6場英超比賽。切爾西的賽程為南安普頓（主場）、埃弗頓（客場）、米德爾斯堡（主場）、西布朗（客場）、桑德蘭（主場）、沃特福德（主場），熱刺則是水晶宮（客場）、阿森納（主場）、西漢姆（客場）、曼聯（主場）、萊斯特（客場）、赫爾城（客場）。接下來的比賽，切爾西不容犯錯，因為這將事關球隊的爭冠大局。
（小九）
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