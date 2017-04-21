作者：鄭寧

（圖片來源為Universal Pictures YouYube）

環球影業在今年推出的懸疑恐怖電影《逃出絕命鎮》票房爆棚，在美國上映才一天就創下超過一千萬美金的票房，成為上映一天就回本的大作，而在爛番茄網站更是幾乎無負評，衝出亮眼成績的《逃出絕命鎮》也被認為是今年的大黑馬。

喬登皮爾首次執導

原本就是男演員的喬登皮爾曾參與《阿奇與阿皮》等演出，不過這回他首次執導電影，創下亮眼佳績的他也成為第一位首部電影就破億的黑人導演。

低成本闖出破億票房

電影《逃出絕命鎮》製作費不到五百萬美元，卻在僅上映兩周時間，就已進帳超過七千萬美元，小成本驚悚片卻成功抓住觀眾的胃口，也為《逃出絕命鎮》增添不少話題。

探討「種族」議題

喬登皮爾先前受訪時表示，《逃出絕命鎮》其實探討很多議題，包括美國處理種族的方式，以及「忽略」等問題，也希望大家可以藉由這部電影討論以往不曾接觸的種族議題。

獲得超高好評

儘管在許多好萊塢大片的夾擊下，《逃出絕命鎮》仍在爛番茄網站拿下99%超高新鮮度，IMDB也有8.2分的評價，也被許多網友讚為年度強片之一。

不一樣的恐怖片

劇情描述一名非裔男子與白人女孩交往，兩人準備到女方父母家拜訪時，男主角卻漸漸查覺各種不對勁，一連串的詭異事件也讓他發現了驚人的真相；本來一個平凡無奇的週末，卻突然急轉直下的走向了驚人的結局....

（影片來源為環球影片 官方頻道YouTube）

《逃出絕命鎮》將於21日上映，喜歡驚悚電影的朋友們，趕緊買票進電影院吧！