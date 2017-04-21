被讚為神片！驚悚電影《逃出絕命鎮》的五大看點KNOWING新聞 (2017-04-21 11:00)
作者：鄭寧
（圖片來源為Universal Pictures YouYube）
環球影業在今年推出的懸疑恐怖電影《逃出絕命鎮》票房爆棚，在美國上映才一天就創下超過一千萬美金的票房，成為上映一天就回本的大作，而在爛番茄網站更是幾乎無負評，衝出亮眼成績的《逃出絕命鎮》也被認為是今年的大黑馬。
喬登皮爾首次執導
原本就是男演員的喬登皮爾曾參與《阿奇與阿皮》等演出，不過這回他首次執導電影，創下亮眼佳績的他也成為第一位首部電影就破億的黑人導演。
低成本闖出破億票房
電影《逃出絕命鎮》製作費不到五百萬美元，卻在僅上映兩周時間，就已進帳超過七千萬美元，小成本驚悚片卻成功抓住觀眾的胃口，也為《逃出絕命鎮》增添不少話題。
探討「種族」議題
喬登皮爾先前受訪時表示，《逃出絕命鎮》其實探討很多議題，包括美國處理種族的方式，以及「忽略」等問題，也希望大家可以藉由這部電影討論以往不曾接觸的種族議題。
獲得超高好評
儘管在許多好萊塢大片的夾擊下，《逃出絕命鎮》仍在爛番茄網站拿下99%超高新鮮度，IMDB也有8.2分的評價，也被許多網友讚為年度強片之一。
不一樣的恐怖片
劇情描述一名非裔男子與白人女孩交往，兩人準備到女方父母家拜訪時，男主角卻漸漸查覺各種不對勁，一連串的詭異事件也讓他發現了驚人的真相；本來一個平凡無奇的週末，卻突然急轉直下的走向了驚人的結局....
（影片來源為環球影片 官方頻道YouTube）
《逃出絕命鎮》將於21日上映，喜歡驚悚電影的朋友們，趕緊買票進電影院吧！
關鍵字：
上一則：韓綜藝孝利的民宿申請人1天破萬
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
57歲鍾楚紅被讚凍齡 害羞回應你們太客氣【NOWnews今日新聞】
曾入圍最醜女明星 玫熹如今事業愛情兩得意【NOWnews今日新聞】
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
網紅「自導自演」曬恩愛 唐禹哲：P圖水平要加強【NOWnews今日新聞】
秦昊不愛伊能靜？對妻女冷淡嗆「注定是坑爹的」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》