（中央社記者邱國強北京21日電）中國大陸山東濟南有多名乞討者在胸前掛著二維碼（如QR碼），接受路人用手機支付施捨，不但讓人嘖嘖稱奇，也讓外界見識到中國大陸十分普及的手機支付。



英國泰晤士報網站20日登出濟南一名乞討者胸前掛著二維碼的照片，而這張照片已被流傳到網路上，讓人嘖嘖稱奇。



報導指出，這名乞討者只是濟南多名接受非現金支付的乞討者之一。而他患有精神疾病，二維碼是他的家人幫他製作。而在中國大陸，攜帶現金的人越來越少，二維碼可讓路人用手機支付施捨錢財給他。



報導並引述中國大陸新京報的評論指出，使用智慧型手機、且會使用線上支付的人，「可能不是真正需要幫助的人」。技術應該讓生活和工作更便利，而不是成為「不勞而獲的謀生手段」。人們並應該抵制職業乞討者，而警察則應防止職業乞討者騷擾他人。



這則報導指出，中國大陸7億網民中，有60%使用手機支付，系統則有微信及支付寶。



報導說，中國大陸網民對此看法不一。有人表示，「連乞討者都與時俱進，我們還有什麼理由不努力呢」？但有人說，「我一分錢都不會給他，他有能力工作，也有能力走動，更不要說用智能（智慧型）手機了」。1060421