張才人空靈演唱 《推理的女王》OST公開NOWnews今日新聞 (2017-04-21 11:03)
由權相佑、崔江姬、李源根等人主演的韓劇《推理的女王》，目前已在韓國時間4月初開播。而這次請來實力女歌手張才人、HanHae為此劇演唱OST，兩人合作的曲子一公開就有超高的點閱率。
韓劇《推理的女王》故事描述，擁有出眾推理能力的劉雪玉（崔江姬飾），憑藉著她的能力解決連員警都束手無策的案件，與相信自己直覺的刑警河完勝（權相佑飾）共同辦案的故事。據韓媒報導，張才人與HanHae以劇中雪玉、完勝的心境來填詞，並以他們的心境演唱OST《從遠處》，而張才人空靈的嗓音詮釋歌詞，以及HanHae輕快Rap搭配，使追劇粉絲不禁回想起劇情的發展。
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