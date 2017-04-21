▲KID在遊覽車上「解放」。周曉涵傻眼喊，「這個人可以再噁心一點！」（圖／翻攝自周曉涵臉書，2017.04.21）

《綜藝玩很大》近日到南部出外景，參與節目的藝人也都會在臉書更新動態，和粉絲分享玩遊戲時發生的趣事。沒想到KID卻在還沒到達目的地時就「憋不住」，直接在車上大解放！讓周曉涵超傻眼。

KID今（21）日在臉書分享出外景的心酸，只見他手裡拿著一大罐寶特瓶，裡面充滿淡黃色液體，「從台北開到台南，我想⋯憋不住是正常的吧！」前座的周曉涵看不下去，捏住鼻子翻了個大白眼。KID還搞笑說，「周曉涵，你要取中段去嗎？」

不少粉絲看了都覺得KID實在太豪放，還研究起他的「尿液」，提醒他身體健康要注意。但也有人懷疑那不是真的尿，「這是楊桃汁吧」、「應該不是真的尿吧」、「怎麼可能這麼大瓶？」