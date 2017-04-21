華仔有豪宅不回 暫租尖沙嘴養傷NOWnews今日新聞 (2017-04-21 11:15)
香港天王劉德華（華仔）年初時在泰國拍攝廣告不慎受傷，住院51日後終於出院返家休養，港媒今（21）日報導他並未回到加多利山的豪宅，而是暫時在尖沙嘴租屋，連老婆、女兒也都搬到尖沙嘴同住照顧他。
原來因為華仔加多利山的豪宅中進臥室須爬樓梯，行動不便的他只好暫時在尖沙嘴租屋，據報導，該房屋有兩個出口，保安嚴密，管理處還特別安排了一台專用電梯，方便他出入不受打擾。月租為15萬港幣（約為新台幣60萬元）。
目前已可拄著枴杖走路的華仔，根本無法乖乖在家休養，一周會回公司開會至少兩、三天，希望盡快進行正籌備中的幾部戲。據悉，醫師也建議華仔要多動，他除了到公司開會，在家也經常走動，訓練腿部肌肉，每周也固定回醫院做水療，在浮力環境下做各式肌肉訓練與伸展，強化肌肉與關節。
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