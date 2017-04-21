國民隊「天才小史」Stephen Strasburg與勇士隊蝴蝶球投手R.A. Dickey精采對決，Ryan Zimmerman六局上轟2分彈（本季第5轟），讓這場對決分出勝負，終場國民3比2擊敗勇士，三連戰全勝。

小史今天表現神勇，先發7局被擊出6支安打失2分，三振10次、保送2次，精采地拿下本季個人第2勝（0敗）。統計資料顯示，小史先發時，只要國民隊打擊群得到至少3分，戰績是72勝8敗，可見小史確實帶給國民隊很大的安定感。

Dickey這一戰蝴蝶球亂飛，也有效壓制了國民隊的打擊火力，他先發7局只讓國民隊打出3支安打，2局上Zimmerman先敲二壘打，接著靠隊友的外野深遠飛球上三壘，Michael Taylor的高飛犧牲打，送Zimmerman回本壘攻下1分。

6局上Zimmerman再轟2分彈，帶給Dickey重傷害，Dickey吞下敗投（1勝2敗）。