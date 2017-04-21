離開寒冷的北國主場，暴龍21日客場出戰公鹿手感卻更加冰冷，在全場命中率僅33.8％的低迷狀況下，暴龍便以77：104慘敗，公鹿在系列賽中取得2：1領先。

回到主場的公鹿開賽便展現強勢贏球企圖心，「希臘怪物」Giannis Antetokounmpo和Khris Middleton聯手發威，公鹿單節以66.7％的命中率轟下32分，反觀暴龍則完全找不到準星，單節命中率不及3成，公鹿首節打完便取得20分領先，就此贏下比賽。

總計Middleton拿下全場最高20分，Antetokounmpo則投10中7，包含2記三分球在內共拿下19分。

在分數提早拉開的情況下，公鹿輪番上陣皆有貢獻，一共有6名球員得分上雙，從板凳出發的Greg Monroe攻下16分7籃板，Michael Beasley則是有13分進帳。

Kyle Lowry拿下暴龍最高的13分，全場僅10投4中，頭號得分手DeMar DeRozan狀況更為慘澹，全場8次出手全數落空，靠著罰球有8分進帳。

贏球的公鹿在系列賽取得2：1領先，且下一場仍是在自家主場作戰，是一大利多。