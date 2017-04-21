韓綜藝孝利的民宿申請人1天破萬中央社 (2017-04-21 11:17)
（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）南韓歌壇女神李孝利和音樂家丈夫李尚順確定參與JTBC綜藝節目「孝利的民宿」演出，此節目的參加者申請量在不到1天的時間內已突破1萬。
南韓日刊體育報導，「孝利的民宿」昨天開通官網並接受申請，當晚11時30分，希望參加這個節目的申請人數已經破萬，並且以每分鐘20個左右上網申請的速度不斷增加。
製作單位表示，「孝利的民宿」是真人秀節目，記錄了李孝利夫婦在節目中成為民宿主人後發生的一系列事情，這將成為一個向觀眾展現李孝利夫婦自然溫馨一面的綜藝節目。
「孝利的民宿」對申請者的年齡、性別、國籍以及成員組成沒有特殊要求。申請者可以是個人，也可以是夫婦、家人、戀人、朋友。
眾多市民按照申請格式寫下自己的故事，製作單位將在看過之後決定演出者。節目預計5月開始正式錄製，6月播出。1060421
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