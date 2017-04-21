（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）紐約時報體育新聞版推特發表超級盃冠軍隊新英格蘭愛國者在白宮獲得歐巴馬、川普接見的今昔合照對比，川普的場面顯得冷清許多，遭質疑有誤導之嫌，紐時體育主編為此道歉。



依照慣例，每年職業美式足球NFL超級盃冠軍隊伍，都會獲邀前往白宮，接受總統當面表揚。川普昨天在白宮接待今年勇奪超級盃冠軍的新英格蘭愛國者（Patriots）。



「紐約時報」體育新聞版的推特帳號NYT Sports，昨天發表了愛國者隊在2015年與2017年分別獲得歐巴馬、川普兩位總統接待的團體照今昔對比。攝於2015年的大合照裡，照片正中央站著歐巴馬，他身邊舞台上站滿了人，舞台兩側階梯上也都站滿了人。



然而，這次愛國者隊在同一地點與川普的合影，卻顯示除了川普背後的舞台站了幾排來賓之外，兩側階梯空無一人。紐約時報體育新聞版在推文中寫道：「愛國者隊2015年接受歐巴馬款待，與今天接受川普總統款待的人數對照。」



這則推文在網路引起瘋傳，不過愛國者隊的推特帳號New England Patriots卻在昨天傍晚發文澄清說，紐約時報發表的圖片「斷章取義」，「2015年的時候，40多名球隊成員站在階梯上，但2017年這次，他們是坐在白宮南草坪的座位上。」



就在愛國者隊透過推特發文之後，紐約時報體育主編史塔曼（Jason Stallman）發表書面聲明，坦承疏失。



史塔曼對雅虎（Yahoo）新聞發表聲明寫道：「這是我發的爛推文，很糟糕推文。」



史塔曼表示：「我是個白癡，這是我的主意，我執行的，我的錯誤。我在四分鐘之內做了一個決定，事實證明我其實應該花多點時間思考才對。」



向來對於紐約時報批評毫不留情的川普，今天早晨也發表推文指出：「太弱了，紐約時報，兩年來一直在指責我的錯誤，現在卻被踢爆對於新英格蘭愛國者訪問白宮的消息撒了個大謊。」1060421