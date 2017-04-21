（中央社台北21日電）日本副首相兼財務大臣麻生太郎日前宣布，推動TPP在排除美國的11國架構下生效。中國大陸環球時報今天報導，日本決議引領「無美國版TPP」，將在政治上牽制中國大陸。



美國總統川普（Donald Trump）1月兌現競選承諾，簽署行政命令讓美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。美國副總統彭斯（Mike Pence）18日說，TPP重生無望，這項多邊自由貿易協定對美國「已成過去」。



共同社報導，麻生太郎美東時間19日在紐約發表演講時說，「會在5月的11國框架中推進TPP討論」。但以何種形式談妥，麻生表示還要看各方意見，所以現在不知道。



讀賣新聞報導，亞洲自貿圈設想中的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）也在中國大陸主導下談判中，但日本政府人士認為RCEP結果「可能市場不完全開放」，因此日本轉而決定引領「沒有美國的TPP」。



環時引述日本企業（中國）研究院執行院長陳言表示，日本引領的TPP沒有實際意義，成功的可能性也不大。



他說，新加坡、越南等TPP締約國熱衷的核心原因是想以關稅減免政策擴大向大國出口，但日本人口只有1億多，在美國與中國大陸不參與的情況下，以日本經濟規模和能力引領TPP對世界經濟的影響會非常小。



陳言還說，日本首相安倍晉三政府打的主意應該是希望透過TPP「拉幫結派，牽制中國」，但恐怕無法如願。1060421