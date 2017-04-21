允浩退伍了！謝粉絲等待 承諾以新樣貌再見NOWnews今日新聞 (2017-04-21 10:27)
南韓男團東方神起的隊長允浩，在2015年7月入伍後，終於在時隔1年9個月，韓國時間4月20日退伍。他於昨（20）日接受媒體簡短的訪問，並發表對於軍旅生活的感想，同時為團員昌珉應援。
據韓媒報導，允浩昨日離開部隊後與媒體、數百名粉絲見面，並分享結束軍旅生活的感言，他表示心情很複雜，想念剛剛告別的部隊朋友，也想念粉絲們。此外，他也笑說女團Red Velvet給了他很多力量，常常會來見他，甚至一起表演；他也不忘幫即將於8月退伍的團員昌珉打氣，並對等待東方神起的粉絲表達感謝，約定將以更多變的樣貌與大家見面。
另外，允浩由於表現優異，因此成為楊州市的榮譽市民，甚至當時楊州市還送給他一張感謝牌。
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