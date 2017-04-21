▲徐佳瑩幽默手繪海報「參戰」，笑稱自己是「不哲（折）不夠（扣）的湊熱鬧」。（圖／翻攝自徐佳瑩臉書，2017.03.30）

徐佳瑩（LaLa）明（22）日晚間將攻蛋開唱，她的後援會集資獻愛取代送花籃，捐贈共計23包狗飼料給基隆林媽媽狗場，LaLa得知後相當感動：「太好了！謝謝你們⋯謝謝林媽媽！」

原來日前LaLa的後援會在討論要送給偶像的祝賀花籃及花卡，有人提議將錢拿去買狗糧幫助流浪動物，更切合演唱會主題「是日救星」，於是歌迷們在短短幾天內動員募款，集資新台幣1萬3700元，捐贈共計23包、18公斤的狗飼料給基隆的林媽媽狗場，並寫道：「現場沒有後援會花籃了，但是狗狗可以吃飽。」