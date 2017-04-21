MLB／Hardy適時一擊 金鶯10勝到手NOWnews今日新聞 (2017-04-21 10:35)
金鶯隊投手群好強，今天又只讓紅人隊打出2支安打，延長賽10局上J.J. Hardy（哈迪）適時敲出安打，金鶯2比1再勝紅人，本季第10勝（4敗）到手。
金鶯隊昨天完封紅人，全場只被紅人隊打出2支安打，今天Wade Miley先發，投8局，又是只讓紅人隊擊出2支安打，若不是4局下被Joey Votto轟出陽春彈（本季第5轟）失分，有可能連2戰完封紅人。
紅人隊先發投手Scott Feldman也投很出色，先發7局被擊出4支安打，僅2局上被Jonathan Schoop轟陽春砲（本季第3轟）失1分。
金鶯隊延長賽10局上Mark Trumbo被保送之後，J.J. Hardy適時擊出安打，送回超前的第2分，9局上場的Darren O'Day投1局沒失分，拿到勝投（1勝1敗），Brad Brach本季第2次救援成功。
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