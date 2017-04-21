在頭號球星LeBron James精彩的大三元表現帶領下，騎士21日客場出戰溜馬克服了最多曾落後26分的劣勢，在下半場火力全開以119：114逆轉贏球，系列賽取得3：0的聽牌優勢。

賽前以0：2落後的溜馬在主場球迷的加油之下打出旺盛氣勢，首節幾乎全員都有貢獻，Thaddeus Young、Kevin Seraphin、Lance Stephenson都跳出來幫球隊搶分，次節Paul George更是火力全開，單節連投帶罰狂砍21分，幫助溜馬半場取得74：49領先。

身為衛冕軍的騎士在下半場開始絕地大反攻，James大號三分彈連續轟炸、帶領騎士單節一共命中6記三分，並且加強防守，讓George單節1分未得，騎士打出35：17攻勢，僅以個位數差距進入第四節。

越打越順手的騎士決勝節持續強攻，在James強勢切入灌籃之下騎士終於扳平比數，即便George立刻用三分球再度要回領先，James馬上再投進超前分，接著便帶領騎士揚長而去、就此贏下比賽。

總計James此役攻下41分、13籃板、12助攻，季後賽生涯第17次大三元到手，同時季後賽得分也一舉超越「黑曼巴」Kobe Bryant，以5669分躍居史上第3。

騎士此役贏球也締造了NBA季後賽史上半場最大逆轉勝紀錄，在此之前的紀錄是21分，且已是1948年巴爾地摩子彈對陣費城勇士所創下。

George此役可說是卯足全力，攻下36分、15籃板、9助攻，其中籃板創下個人季後賽新高，無奈仍不敵James隻手遮天的驚人表現。

溜馬落敗後陷入0：3的絕對劣勢中，也是隊史第2次在7戰4勝制的系列賽中遭到0：3聽牌，溜馬隊史尚未被橫掃淘汰出局過，若下一場在主場再不好好振作，恐會創下隊史難堪新紀錄。