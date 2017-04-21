（中央社記者李晉緯台北21日綜合報導）台灣高球選手潘政琮在德州公開賽（Valero Texas Open）首輪打出4鳥、3柏忌、1雙柏忌的73桿成績，高於標準桿1桿，並列94名，次輪將力拚連兩週晉級資格。



美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金620萬美元（約新台幣1億8593萬元）的德州公開賽當地時間20日起在美國聖安東尼奧進行4回合共72洞賽事。



南非選手葛瑞斯（Branden Grace）首輪抓下7隻小鳥，吞下1個柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿成績，獨居領先位置。1060421