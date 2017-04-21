菲漁民南沙作業 遭陸海警射擊驅趕中央社 (2017-04-21 10:52)
（中央社記者邱國強北京21日電）菲律賓巴丹省漁民日前在南沙群島九章群礁海域作業時，不但遭中國大陸海警船驅離，更被警告性射擊。菲國軍方表示，一旦確認，將採取「適當行動」。
馬尼拉時報報導，這是今年首次出現中國大陸海警驅趕菲律賓漁民的事件。
報導指出，菲律賓參謀總長安紐（Eduardo Ano）20日表示，軍方已收到關於此一事件的簡報，並已指示菲國西部軍區司令部確認此事。一旦確認，「我們將採取適當行動」。
安紐指出，九章群礁在南熏礁附近，而中國大陸在南熏礁進行「建設活動」。
綜合菲律賓媒體報導，菲律賓外交部發言人波利瓦（Robespierre Bolivar）20日表示，正在查證漁民日前在九章群礁遭中國大陸海警船驅趕的事件。鑑於菲中關係目前呈現的「積極發展態勢」，菲國曾向中國大陸提出這類問題的機制。
路透社則報導，被中國大陸海警船驅趕的菲律賓漁民已上岸，他們被鼓勵向菲國政府執法部門報告這一事件。
九章群礁是南沙群島較大的群礁之一，其中包括中國大陸控制的赤瓜礁及越南控制的數個島礁，共有10多個島礁。1060421
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