美國航空公司機長遭乘客追打 影片曝光中央社 (2017-04-21 10:38)
（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）密蘇里州堪薩斯市國際機場傳出機長遭乘客追打事件。機場監視器錄影帶畫面顯示，上週一名穿著制服的美國航空公司機長，以乘客身分搭機，下機之後卻遭到一名同機旅客追打。
根據美國廣播公司新聞網等媒體報導，堪薩斯市國際機場（Kansas City International Airport）航警指出，這起事件發生於12日，一名穿著美國航空公司（American Airlines）機長制服的男子，以乘客身分搭乘班機抵達機場，下機之後卻遭到一名穿著藍色襯衫的男子一路追著猛打。
警方指出，動手打人的男子佛斯特（Edward Foster）事後接受調查時供稱，這名穿著美國航空公司機長制服的男子以乘客身分搭機，在飛航途中「占用機艙太多空間，而且態度無禮」。航警並未公布遭到毆打的美國航空公司機長姓名。
49歲的佛斯特坦承，飛機降落之後，他便跟隨這名機長離開管制區，想要用手機拍下機長身上所掛的職員證件。
機場監視器錄影帶畫面顯示，這名美國航空公司機長用手遮擋職員證時，把佛斯特的手機撥掉了，接下來佛斯特便動手抓住這名機長的肩膀，並且將他推走，導致機長被隨身行李絆倒。
航警指出，兩人爆發肢體衝突之後，這名機長企圖離開，因為他的妻子開著車已經在機場門外等候，不過佛斯特仍然繼續跟隨，要找他理論，並且想要拍攝機長妻子駕車的車牌號碼，整起事件後來在航警介入下才停止。
警方表示，佛斯特以蓄意傷害罪名遭到移送法辦，將於下個月出庭應訊。如果法院裁定罪名成立，最高將被處以半年有期徒刑。1060421
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