【旅遊經 李昭頤報導】

有多久沒有來場熱血的體驗之旅呢？旅行業品質保障協會看好這個優勢為美好的台灣旅行安排許多樣化的高品質景點與活動，透過各地秘藏美景帶您一同體驗不同的台灣風情、更加深入當地文化。除了精選的行程規劃，交通安全上也經過嚴密的把關，合理又公道的團費打造出精緻的旅遊。







陽光穿過薄霧喚醒了正在沉睡中的日月潭。(圖片提供/旅遊經)

陽光穿過薄霧喚醒了正在沉睡中的日月潭，由元鵬旅行社推薦的「南投日月潭漫活之旅」行程上安排了經典的日月潭遊湖讓前來享受湖邊風光的旅客們能好好放鬆，一次飽覽湖畔春光迷人的模樣；前進頭社活盆地休閒農業區中，無論是乘坐獨木舟遊生態河或是體驗活盆地的自然生態，都能感受到大自然生生不息的活力與感動；走入木業展示館中觀賞早期林木生產的風貌等多項貼心安排，讓旅人能更加瞭解南投在地的文化風格與自然演化過程！

前去特色聚落體會濃厚的藝術人文氛圍。(圖片提供/三盛國際旅行社)

體驗在地風味餐與文化就跟著三盛國際旅行社前進「玩樂諸羅山．來去漁場扮海盜．水陸玩透透之旅」享受一場愉快的水陸旅程，富有趣味性的好美里3D彩繪村、品味美味小吃就在嘉義文化夜市、乘坐船筏馳騁在向禾漁場海盜村、綠盈牧場體驗餵養小牛並認識酪農知識、幽靜的日式建築群檜意森活村等各式各樣景點活動，滿足想認識在地文化與大自然生態的好奇心外，也能親自嘗試體驗，是一個非常不錯的度假選擇！







茶園體驗茶葉的製作過，既有趣又豐富了知識。(圖片提供/宏韋旅行社)

還記得北海岸迷人的風貌嗎？宏韋旅行社推出「茶鄉採茶製茶初體驗.甜蜜蜜金棗DIY.礁溪老爺豪華行」之旅，讓旅客化身一日採茶人同時也提供品茗教學讓製茶達人親自指導、拜訪以藥用養生料理聞名的一佳村青草園、回到礁溪老爺飯店享受優質的露天溫泉好好放鬆身心靈、離幸福最近的宜蘭幾米公園幸福版圖、自製Q涼順口的金棗蜜餞等多樣化行程規劃，讓旅客不只擁有優良的住宿環境與用餐品質外，也能放鬆休息。





跟著專業車隊來趟熱血的單車之旅吧！(圖片提供/悠遊旅行社)

想騎著鐵馬環繞整個寶島看遍美景吃遍美食嗎？跟著悠遊旅行社安排的「雙Ｂ環島7日遊」貼心規劃了行程並請專業的補給車及教練隨時提供協助，不必再擔心未受訓練無法上路！旅途上旅人們所需要的都會準備好，像是萬元高級單車、專業教練領隊、美味餐食、舒適住宿等，旅途上可能遇到的狀況都能及時處理，為即將出行的單車之旅鋪墊完美準備之路，用放鬆愉悅的心去感受台灣動人的在地風情文化。







令人歎為觀止的太魯閣峽谷風光。(圖片提供/采風錄旅行社)

還記得太魯閣深邃而美麗的壯觀景色嗎？采風錄旅行社為旅人貼心安排了「花蓮拉索埃神鳥眼淚、太魯閣峽谷柔情二日遊(火車來回)」之旅，造訪專家推薦的私房景點！無論是在馬太鞍濕地生態園區中欣賞由阿美族人發展出獨特的「巴拉告捕魚法」、尋找拉索埃湧泉生態園區中一處清泉、季節有別的鈺展人工森林、最時尚潮流的東大門夜市、無法停止讚嘆聲的太魯閣峽谷等多處美麗的景色，除了能一次飽覽花蓮特色景點，也可以體驗當地民情與生活！欲知更多詳細資訊，請洽各大旅行社官方網站。