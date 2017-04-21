【旅遊經/編輯部報導】

台北夏季最大旅展TTE，將於5/5～5/8盛大登場。（圖片提供／上聯國際展覽有限公司）

上半年度全台最大國際旅展「TTE台北國際觀光博覽會」邁入第11周年，即將於5月5日至8日在世貿一館登場。今年邀集超過25個國家或地區、460個旅遊單位，共1200個攤位參展，主辦單位台北旅行商業同業公會表示，近3年旅展觀展人數均達到28萬人次以上，今年可望突破30萬，估計銷售額可突破新台幣16億元。今年主辦單位表示首次與國民旅遊卡合作，凡公務員本人持國旅卡，可享12:00前入場免費，省下200元門票，預計3000~5000人受惠。

今年參展品牌眾多，包括各國觀光局、各大航空公司、超過50家旅行社盛大參與，以及國內超過200家品牌飯店、遊樂園共同參展。對於即將到來的暑假，各大旅行社推出多樣長短線行程優惠，甚至配合今年『11周年慶』主題推出買1送1的超低折扣，要民眾輕鬆出遊無負擔！

暑假就該到熱力四射的海邊解fun一夏！（圖片提供／旅遊經）

國人最愛的日本旅遊，自由行打出超低價沖繩4日8999(含稅)、東京5日10900(含稅)、大阪5日10900(含稅)、福岡5日10500(含稅)。團體行程則有2千到6千元的折價，特殊行程如燦星旅遊的富士山攻頂團，旅展折3千優惠價45,900元(含稅)。人氣第二的韓國，搭配主題樂園，祭出南怡島樂天世界6天6888元、釜山4日8999(含稅)、愛寶樂園5日打出9500元促銷。

針對小資族的週末小確幸，說走就走的香港自由行，旅展限定價最低2999元、澳門長隆海洋王國3天4888元，夏日最夯的泰國5天自由行6999元、沙巴5天生態之旅13500(含稅)、廈門五星4日買一送一，兩人只要9888元。長程線旅展折扣高達2萬元，像是奧捷10天59900(含稅)、義大利10天59900(含稅)、埃及尼羅河遊輪紅海10天42900(含稅)等優惠。

想輕鬆遊歐洲，快到旅展搶優惠！（圖片提供／上聯國際展覽有限公司）

國內旅遊部分，住宿最低2.5折起，為了衝暑期業績，多家飯店打出親子主題吸客，包括煙波飯店香榭四人房3500元(3張9999元)；天籟親子假期住宿券，原價9020元(買十送一)，特價5199元；義大世界豪華客房加贈兒童早餐兩客，原價13530元，特價4500元；主打寵物親子住宿的東森山林，標準客房(含早餐2客、歡樂遊戲券2張)會場2800元；5D體感樂園～尚順育樂世界樂遊券，原價890元，特價450元；礁溪長榮鳳凰一泊一食，原價16600元，特價6999元；大地酒店一泊一食，原價15180元，特價8800元(買5送1) ；台中林酒店16坪親子四人尊榮房一泊一食，原價82500元/3張，特價20997元/3張。旅展人氣第一的美食餐券部份，也推出最低3折的優惠，想搶購各大知名飯店、餐廳系列餐券都相當划算！



各大飯店祭出親子優惠，搶攻暑假旅遊熱潮。（圖片提供／上聯國際展覽有限公司）

TTE好康活動

■夏日海島刮刮卡(購票贈)：張張有獎，獎項包含夏威夷機票、峇里島機票、塞班島機票、沖繩機票、長灘島機票、國內住宿券、泡湯券、餐券、驚喜獎等。

■1+1幸福之旅抽獎券(購票贈)：可參加大會天天抽獎，獎項包含日本雙人來回機票、韓國雙人來回機票、泰國雙人來回機票、澳門雙人來回機票、其他獎項包含華航＆長榮航空贊助之長、短程機票，國內住宿、餐券、泡湯券等逾百件好禮！

■首日免費福袋：有機會獲得各國來回機票、住宿券、泡湯券、下午茶、伴手禮等百件好禮獎項。100％人人有獎！限量300名！

■旅遊金天天抽：5/3前至官網報名，就有機會抽中5萬元旅遊金。

■旅遊說明深度遊：眾多場次旅遊商品說明會，於世貿一館2樓免費參與，更有好康贈品免費拿。

■菲律賓遊留學說明會：5/6(六)13:00-17:00，於世貿一館2樓免費參與。

■各國精采表演：來自各國表演團體天天精彩展演，輕鬆體驗各地風情。

【2017 TTE台北國際觀光博覽會 展覽資訊】



展覽日期：2017年5月5日(五)~5月8日(一)

展覽時間：10:00-18:00

展覽地點：台北世貿一館(信義路五段5號)