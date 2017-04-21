「城東講堂」首場 簡上仁談臺灣歌的文學味



(中央社訊息服務20170421 10:14:37)齊東詩舍2017年推出結合「文學」與「歌謠」為主軸的「城東講堂」，此為即將邁入三周年的齊東詩舍精心企劃之全新活動，今年將陸續舉辦五個場次，首場於4月30日（日）下午2點登場，邀請臺灣民謠大師簡上仁擔任主講人，以講題「臺灣歌的文學味」，與大家一起暢談臺灣歌謠裡的文學底蘊。



民俗音樂研究者簡上仁，長期致力臺灣民俗音樂的採集、整理、創作及推展工作，曾以「正月調」榮獲金韻獎作曲獎、「台灣的囝仔歌」榮獲金鼎優良唱片獎，主持非流行音樂節目、培訓講授臺灣鄉土音樂、蒐集並創作臺灣童謠。



詩的復興基地―齊東詩舍，與國立臺灣文學館「南館北舍」互相呼應，在文學的推廣上相輔相成，期盼「城東講堂」能以不同面貌的詩文學表現形式，為民眾帶來耳目一新的文學饗宴，歡迎喜愛文學與歌謠的朋友們一同前來聆聽。



「城東講堂」免費入場，活動地點：齊東詩舍(臺北市中正區濟南路2段)，活動時間：4月30日（日）下午2點至4點，報名專線：02-23279657，網路報名與詳細情形請上國立臺灣文學館官網瀏覽（活動訊息→講座訊息）。



訊息來源：文化部



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