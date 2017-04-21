日本汽車製造大廠本田汽車公司（Honda）跨足航空業的作品「Honda Jet」首度來台，桃園市長鄭文燦（右）21日在台北松山機場參觀本田來台推銷的7人座私人小飛機。中央社記者王飛華攝 106年4月21日