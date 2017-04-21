▲唐禹哲（右）被爆和大陸網紅西里熱戀，但這一切都是女方自導自演。（合成圖／翻攝自微博、唐禹哲臉書，2017.04.21）

唐禹哲日前被爆出和大陸網紅「西里_CiLi」熱戀，且用微博帳號「CT命定」放閃。對此，唐禹哲在臉書發文，「想紅、想博得關注，就該腳踏實地的努力。」

微博帳號「CT命定」日前被懷疑是唐禹哲經營的私人帳號，發出一張和大陸網紅西里的合照，西里看到還羞喊，「天啊！你竟然把這張合照放出來了！」沒想到這一切都是女方自導自演，就連合照也是P圖。唐禹哲的工作團隊也表示，唐禹哲並沒有經營任何私人帳號。

而無辜被爆出戀情的唐禹哲則傻眼喊，「孩子，想紅想博得關注，就該腳踏實地的努力，別只想著偏門。」還不忘酸對方，「P圖的水平，嗯....也要加強。」