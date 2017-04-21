網紅「自導自演」曬恩愛 唐禹哲：P圖水平要加強NOWnews今日新聞 (2017-04-21 10:21)
唐禹哲日前被爆出和大陸網紅「西里_CiLi」熱戀，且用微博帳號「CT命定」放閃。對此，唐禹哲在臉書發文，「想紅、想博得關注，就該腳踏實地的努力。」
微博帳號「CT命定」日前被懷疑是唐禹哲經營的私人帳號，發出一張和大陸網紅西里的合照，西里看到還羞喊，「天啊！你竟然把這張合照放出來了！」沒想到這一切都是女方自導自演，就連合照也是P圖。唐禹哲的工作團隊也表示，唐禹哲並沒有經營任何私人帳號。
而無辜被爆出戀情的唐禹哲則傻眼喊，「孩子，想紅想博得關注，就該腳踏實地的努力，別只想著偏門。」還不忘酸對方，「P圖的水平，嗯....也要加強。」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
57歲鍾楚紅被讚凍齡 害羞回應你們太客氣【NOWnews今日新聞】
曾入圍最醜女明星 玫熹如今事業愛情兩得意【NOWnews今日新聞】
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
網紅「自導自演」曬恩愛 唐禹哲：P圖水平要加強【NOWnews今日新聞】
秦昊不愛伊能靜？對妻女冷淡嗆「注定是坑爹的」【NOWnews今日新聞】