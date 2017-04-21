少女心大爆發 《驚奇隊長》導演人選曝光NOWnews今日新聞 (2017-04-21 10:22)
DC家的《神力女超人》將於今年六月登場，漫威也不甘示弱請來影后布麗拉森主演旗下第一部女英雄作品《驚奇隊長》。最近漫威也敲定了該片的導演人選，將由萊恩佛萊克（Ryan Fleck）搭檔安娜波登 （Anna Boden）共同執導，此片將於2019年與觀眾見面。
根據《綜藝》報導，漫威影業將請來橫跨電影與電視圈的導演萊恩佛萊克（Ryan Fleck ）與安娜波登 （Anna Boden），兩人共同執導超級女英雄電影《驚奇隊長》。劇本方面，則請來老搭檔妮可帕爾曼（Nicole Perlman），借重她曾編寫《雷神索爾》、《星際異攻隊》等片的經驗，將攜手編寫多部皮克斯動畫劇本的梅格勒法（Meg LeFauve），兩人共同執筆。
據悉，《驚奇隊長》一開始就希望由女性班底來主導，自從兩位女編劇的消息曝光後，如今也確定導演方面將會有一位女性導演。目前劇本還在編寫中，預計將在2019年與觀眾見面。
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