（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）南韓娛樂圈內知情人士透露，歌手黃致列6月回歸樂壇在即，他已開始在錄音棚錄製歌曲，希望將最好的音樂獻給粉絲們。



南韓「亞洲經濟」今天報導，黃致列所屬經紀公司負責人在接受媒體採訪時表示，黃致列是個工作狂，只要他結束活動就會馬上前往錄音棚。



經紀公司表示，黃致列對自己的唱功和曲風的選擇都十分嚴格，這一切都是希望能給粉絲們帶來最好的音樂。1060421