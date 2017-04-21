（中央社台北21日電）香港前藝人吳綺莉3月涉嫌恐嚇「小龍女」吳卓林，引發關注。港星成龍昨晚受訪終於打破沉默回應此事。他說，不看八卦新聞，少很多煩惱，「奧斯卡都拿了，還有什麼不開心」。



據港媒報導，香港警方3月23日獲報，吳綺莉在寓所與女兒吵架，還出言恐嚇說「你唔（不）死，我死」，隨後被員警帶回協助調查。吳綺莉1週後在友人陪同下開記者會，澄清吳卓林出世前後都沒有拿過成龍一毛錢。



新浪娛樂今天報導，成龍20日在澳門出席「全球華語榜中榜暨亞洲影響力大典」頒獎典禮時，首度開口回應此事。



成龍表示，以前看很多八卦新聞，但現在不看了，少很多煩惱，只想一心做好電影。他臨走前說道，「我現在沒有什麼不開心，奧斯卡都拿了，還有什麼不開心。」



63歲的成龍2016年11月獲得奧斯卡主席獎（Governors Awards），成為史上首名獲此榮譽的華人。



成龍3月28日在香港與老友歡聚，受訪時被問到吳卓林報警指控吳綺莉恐嚇一事，成龍聽到只笑著說「今天什麼事呀？還有沒有事呀」，隨即說聲「多謝」便結束訪問回到慶功場地。



港媒普遍報導，吳綺莉1999年生下成龍的女兒吳卓林，而吳卓林被人稱為「小龍女」。吳綺莉與成龍分手後，與女兒相依為命。1060421