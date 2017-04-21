▲南宮珉確定演出韓劇《操作》。（圖／翻攝自南宮珉IG，2017.04.21）

以記者為題材的韓劇《操作》，預計接檔韓劇《悄悄話》、《我的野蠻女友》，日前傳出南宮珉、全慧彬有望參與演出。而近日南宮珉所屬的經紀公司證實他確定出演，讓許多喜愛他的粉絲獲知消息後非常興奮。

《操作》的故事以記者、檢察官當作故事的主軸，而南宮珉接到的角色是記者韓木英，是位志在接發舞弊的正義記者。據韓媒報導，南宮珉所屬的經紀公司對外表示，由於南宮珉在《金科長》受到許多觀眾的喜歡，因此更加積極尋找適合的作品，預估《操作》會於5月進行拍攝，他將在新作品中展現不同風貌，請外界多加期待。