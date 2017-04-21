我國旅美好手陳偉殷，在19日對上水手的比賽，主投前7局都沒有被敲出安打，不過可惜用球數過多，最終教練團為了不讓傷勢復發決定將他換下場，無緣挑戰紀錄。

陳偉殷去年因手肘韌帶撕裂，而繳出了生涯最糟的一個賽季，不過他本季重新回歸球場，似乎並沒有受到傷勢的影響，上一戰封鎖擁有多位強打的水手，拿下賽季第2勝。

殷仔在今天坦承，其實能理解當下教練換下他的原因，因為自己的韌帶傷勢無法像過去沒受過傷一樣，所以球隊選擇保護他的健康，是可以理解的事。

陳偉殷也表示，自己不想去思考關於傷勢無法痊癒的這件事，他只想思考，針對這樣的傷他應該採取怎樣的治療方式是最好的。

關於無安打的紀錄，殷仔說其實自己一直都有注意到這個紀錄，但是就是盡量讓自己不要去在意這件事，一樣就是保持平常心來投。

而提到該場表現優異的原因，殷仔認為是自己本場的變化球應用的不錯，而且隊友守備也夠幫忙，一些打的蠻紮實的球都有被接殺，自己也能專心去擾亂對手的節奏。