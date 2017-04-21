外貿協會與印度最大B2B電商平臺tradeindia簽署合作備忘錄 擴展我商印度電商版圖



(中央社訊息服務20170421 09:34:31)外貿協會與印度最大B2B綜合電商平臺tradeindia於20日簽署合作備忘錄，雙方未來將進一步擴大合作關係，協助台灣廠商佈局印度電商市場、「賣」向國際。



印度是金磚五國(BRICS)成員之一，也是亞洲新興國家，2016年更成為全球經濟成長最強的經濟體。據印度網際網路與行動協會的調查報告顯示，2016年印度的上網人口已超過4.6億人，較前一年成長35%，首次超越美國躍升全球上網人口的第2大國。以印度13億龐大人口下所潛藏的電子商務市場規模，據摩根史坦利(Morgan Stanley)預測，在2020年印度的電商市場可望達到1,370億美元。



外貿協會秘書長葉明水表示，配合政府新南向政策，外貿協會已將印度列為高度重點市場，除了今日與tradeindia的結盟，揭開台印電商重要合作里程碑，近期內也將密集規劃相關活動，協助我商深入印度市場。而印度的東望(Look East)及東進(Act East)政策亦包含了對台灣市場的布局。未來台印雙方可望有更深入的貿易夥伴關係。



tradeindia創辦人及董事長Mr. Bikky Khosla也在發言中強調，未來tradeindia將逐漸增加與外貿協會的合作，依據台灣廠商的特色和優勢，提供量身訂做的服務和優惠政策，幫助廠商透過tradeindia的平台，將優質商品銷往印度。



tradeindia在印度經營B2B電商平臺已超過20年，總部設於新德里，全印度共43個據點，服務經過ISO9001認證，有近400萬註冊會員。匯集品項逾2,000種，包含機械、汽機車零配件、五金、家用電器、消費性電子等，印度當地商務人士執行採購的首選平台。



台灣經貿網為經濟部國際貿易局責成外貿協會建置的國際級B2B商務平台，旨在協助台灣廠商運用電子商務拓銷全球。此次與tradeindia的合作，冀望能整合雙方優勢與資源，提供廠商最新的通路與商機。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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