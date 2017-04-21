COMPUTEX力邀日商來臺 臺日攜手共推全球科技生態系



(中央社訊息服務20170421 09:31:05)距離2017年COMPUTEX開展倒數2個月，19日主辦單位外貿協會緊鑼密鼓的來到日本東京舉辦展前宣傳記者會，不僅大力推廣臺灣資通訊產業的創新與轉型，也向日本媒體預告今年COMPUTEX策展規劃及科技新趨勢。



外貿協會表示，日本是COMPUTEX近三年來第2大國際買主來源國，此行希望持續與當地媒體加強互動，吸引更多日本專業人士關注並來臺參與COMPUTEX，預估今年日本買主達3,500人。



外貿協會秘書長葉明水表示， 2017年COMPUTEX定位為「建構全球科技生態系」(Building Global Technology Ecosystems)，將聚焦人工智慧與機器人、創新與新創、物聯網應用、商業解決方案及電競與虛擬實境等5大主題，並設置物聯網專區「SmarTEX」、新創與創新展區「InnoVEX」、電競與虛擬實境展區「Gaming & VR」及Apple MFi認證產品區「iStyle」等四大特色展區，參展商逾1,600家、使用5,010個攤位。



葉明水也藉記者會宣傳將於今年9月10日至13日於臺北辦理的WCIT世界資訊科技大會，除現場邀請媒體來臺灣參與盛會，更不忘大力推廣臺灣觀光，以達會展結合觀光，為臺灣創造更多商機。



記者會邀請日本大廠NTT及臺灣大廠台達電子、技嘉科技，以COMPUTEX參展見證人的角度，分享今年展出規劃。2017年COMPUTEX ，NTT將展出IoT 解決方案；台達電子將以「Delta Physical World台達物理世界」為主題，展出最新產品及解決方案；技嘉科技則將展出最新電競AORUS系列產品。



全新COMPUTEX展覽樣貌呼應蔡英文總統所提出的亞洲•矽谷政策，透過吸引矽谷技術、資金及人才，以及運用臺灣完整的ICT產業供應鏈及研發製造實力為臺灣業者建構全球物聯網生態系的夥伴關係。外貿協會也期望，透過此次記者會，吸引日本新創企業及創投公司前來參展與觀展，進而促成投資及更進一步之臺日新創業界交流。



外貿協會指出，長久以來，臺日產業結構不僅關係密切，且具有互補性，雙邊貿易金額在2016年達602億美元。日本企業在臺投資，有7成7的比例皆有獲利，長期以來兩國彼此合作互蒙其利，創造雙贏。



為了促成臺、日廠商合作開發第三地市場，去年開始外貿協會更與日本JETRO合作，透過訪談調查分析、說明會宣傳、採購洽談會媒合等三部曲，協助日本中小企業開發東南亞市場，未來在東南亞國家的2萬5,000家臺商將成為日商對東南亞投資或行銷的好夥伴。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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