印尼規模最大紡織機械展 貿協攜廠商前進新南向市場



(中央社訊息服務20170421 09:30:07)為協助臺灣紡織業廠商拓銷國際，經濟部國際貿易局主辦委託外貿協會籌組印尼規模最大紡織機械展「2017年印尼紡織及製衣機械展（INDO INTERTEX 2017）」參展團，共計12家業者參與，展品項目包括縫紉機針、鉤編機、漿紗機、染漿機、提花織襪機、紡織化學助劑及各類紡織機械零配件及線材等。積極拓展印尼紡織及成衣市場，讓與會買主了解臺灣紡織業者的製造與研發實力。



該展於19日在雅加達國際會展中心開展，有來自全球20多國約500家參展廠商，展出面積近15,000平方公尺，展品範圍涵蓋紡織機械、製衣機械、縫紉機械、染整機械、印花機械等紡織相關設備，世界知名品牌如義大利紡織機大廠ITEMA、日本縫紉機大廠JUKI及印刷機械大廠EPSON等。主辦單位預估，3天展期將吸引逾1萬名買主參觀。



台灣館參展廠商大康織機為亞洲第一大織襪機廠，其研製的高速全電腦提花織襪機能織造多色及及浮花設計的襪子，廣泛用於各種織襪產品。副理趙國王表示，印尼為其主要外銷市場，出貨穩定，也與當地政府有人才培育合作，每年參展有助於品牌在當地的深化，同時也穩固客戶關係。透過此次參展已接觸當地潛力代理商，期望能成為合作夥伴，擴大自家產品在印尼市場佔有率。



大雅興業專營「織布準備設備」主要有整經機及漿紗機等，是紗線進入織布工廠的必要程序。經理張惠雅指出，印尼已有許多成衣及紡織廠進駐，出貨量穩且大，因此對布料的需求高，公司之整廠設備也因此受惠，現場洽談客戶以紡織廠為主，已鎖定特定買主，加強後續行銷。



台邦科技生產紡織品機能改質劑及化學助劑，可改善紡織品的質地增加副加價值。經理李育嘉表示，印尼市場逐漸重視紡織品品質，透過助劑改善品質後，可提高產品單價及質感，此次參加展覽看好印尼市場，並認為此時是自家產品切入的良好時機，展覽期間已與當地織品製造業者洽談產品應用並著手討論後續樣品測試細節。



根據我國海關統計資料，臺灣出口印尼前10大品項中，紡織相關品即佔了3項，隨著印尼紡織及成衣產值及出口值的提高，預期臺灣紡織及成衣機械出口至印尼總值也將持續成長。



19日印尼工業部化學、紡織及其他工業局(Chemical Textile and Multifarious industry, Ministry of Industry) 局長、印尼紡織協會及印尼不織布協會共同剪綵開幕後，也一同巡訪各展區，包含臺灣館、韓國館、土耳其館及印度館等，所到之處人潮湧現，可見印尼官方對此展及當地紡織及成衣產業的重視。



近年來印尼紡織產業成長趨緩，2016年印尼紡織及成衣出口值僅成長約1%，約達120億美元，低於印尼紡織協會預測的3%。印尼紡織協會主席Ade Sudrajat表示，2016年印尼對美國出口之紡織品及成衣占整體出口值之36%。如今美國退出TPP後，預計對美出口可提高至39%達到48億美元。



除本展外，2017年外貿協會將持續辦理多項海外市場拓銷活動，詳情請至本網站查詢：mk.taiwantrade.com.tw。



訊息來源：中華民國對外貿易發展協會



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