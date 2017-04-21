本田來台推廣小型私人飛機中央社 (2017-04-21 10:10)
日本汽車製造大廠本田汽車公司（Honda）跨足航空業的作品「Honda Jet」首度來台，21日上午在台北松山機場推廣小型私人飛機，企圖吸引金字塔頂端客群。中央社記者王飛華攝 106年4月21日
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