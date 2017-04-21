日本汽車製造大廠本田汽車公司（Honda）跨足航空業的作品「Honda Jet」首度來台，21日上午在台北松山機場推廣小型私人飛機，可搭載5到6名乘客，企圖吸引金字塔頂端客群。圖為飛機駕駛艙。中央社記者王飛華攝 106年4月21日