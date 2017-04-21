本田小型私人飛機駕駛艙中央社 (2017-04-21 10:10)
日本汽車製造大廠本田汽車公司（Honda）跨足航空業的作品「Honda Jet」首度來台，21日上午在台北松山機場推廣小型私人飛機，可搭載5到6名乘客，企圖吸引金字塔頂端客群。圖為飛機駕駛艙。中央社記者王飛華攝 106年4月21日
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
饅頭 80g．小饅頭 160g．奇美饅頭．鮮奶饅頭．原鄉人 饅頭．小饅頭經濟包．好天氣饅頭．南瓜饅頭．PETS 饅頭．饅頭包子．iPhone 饅頭．小饅頭 12000mAh 行動電源．偉星包子．xdmodo 包子．方王媽媽 招牌饅頭．統一 饅頭．饅頭包．黑糖饅頭．招牌堅果饅頭．羊奶 饅頭．饅頭鞋．鮮乳饅頭．旺仔 小饅頭．五色饅頭．全麥 饅頭．黃豆饅頭．饅頭紙．ARMONTO 饅頭．旺仔小饅頭．可味手工包子
- LV M41113 經典Monogram SPEEDY 25 手提/斜背波士頓包
- 【CASIO】BABY-G 霓彩盛宴時尚運動腕錶(白 BGA-131-7BDR)
- 【COACH New Classic Signature】簡約時尚風情女錶-銀*半金
- Disney迪士尼金飾 米奇黃金墜子 送項鍊
- MINI Swiss Watches 競速三眼計時腕錶(黑/45mm) MINI-26
- Longchamp 經典高彩度可摺疊水餃包 _ 長把/小/玫瑰紅
- 【名池茶業】大禹嶺手採高山茶葉4罐組-青茶(山茶韻款/綠)
- 【防潮家】72公升電子防潮箱(FD-70CA/快速到貨)
- 【SheerAIRE席愛爾】微電腦溫控陶瓷定溫電暖器 8051(買一送
- 【C&B】na-KIDS兒童升降學習桌椅組
五天限定全航線促銷 虎航推出春季優惠【景點家 Tripass】
萬坪紫藤咖啡園 春日野餐好去處【景點家 Tripass】
手搖杯茶飲市場話題 7-11全家推出珍珠奶茶【景點家 Tripass】
機上免稅商品購買攻略與各家航空推薦商品【欣傳媒】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》