由外灘傳媒主辦的“第8屆最佳設計酒店大獎頒獎盛典”本週二晚間於黃浦江畔的萬達瑞華酒店華麗呈現。S Hotel榮獲今年中國最佳設計酒店大獎之【最佳新鋭時尚大奬】及【最佳人氣新星大奬】雙料冠軍！

S Hotel董事長汪小菲表示非常感謝主辦單位及評審所給予的這項殊榮，S Hotel也會更加努力的服務所有愛護與支持的朋友們。

今年大獎的主題是“2017時髦避世”，作為精品設計酒店領域的觀察者、推廣者，最佳設計酒店一直在發掘符合世界潮流的設計酒店，為每一位酒店控們分享最新銳的生活態度視角。本次大獎特邀來自各行各業的50位生活家，為酒店進行投票點評。中國內地演員黃奕也驚喜現身大獎晚宴現場，為鬼才設計師菲力浦、斯塔克操刀的臺北S酒店，頒發了最具人氣新星大獎。大獎獎盃採用了最新科技的3D列印技術獨家專利，由來自加拿大的知名工業設計師操刀，為10個獎項設計10座與眾不同的獎盃。在現場晚宴的燈光下，金色的花型折射出璀璨的光芒。

About S Hotel

以愛心(Love)與喜樂(Happiness)為核心的S Hotel座落於敦化北路林蔭大道，由全球知名法國設計師—飛利浦、斯塔克親自操刀設計，以驚喜(Surprise)的美學語言以及永恆(Timeless)的細緻觀點，營造充滿文創設計的視覺空間和細膩貼心的舒適環境，為來自世界各地的商務及渡假觀光旅客，提供絕無僅有的五星級住宿新體驗，締造無可比擬的酒店新美學。

S Hotel 的check in櫃檯與大廳時尚吧台桌面一氣呵成，搭配飛利浦、斯塔克設計打造之Emeco無接縫手工椅，加上免費高速5G wifi無線網路，是所有商務人士、蘇活族群、文創作家等洽公寫作的最佳地點。大廳設計利用木頭和水泥營造出文青時尚及摩登現代感，曲家瑞老師運用原住門色彩元素，畫作手工天花板及地毯，更顯文創氣息。

HYG北歐美饌餐廳Hygge是丹麥習用的一個動詞，意思是創造出溫暖的氣氛，並藉由好人與好的食物來分享生活中美好的事物。位於S hotel 地下一樓的北歐頂級料理HYG餐廳，在菲力浦．斯塔克的創意發想下，呈現出書香時尚、雅致文創、自然華麗的多重風格，融為一體的新奇、顛覆視覺新感官，在這樣的空間下用餐，極具視覺、味覺、嗅覺、聽覺之享受。