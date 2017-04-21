駐巴拿馬大使館劉大使德立向國會議長戴里昂(Rubén De León)辭行中央社 (2017-04-21 09:20)
駐巴拿馬大使館劉大使德立向國會議長戴里昂(Rubén De Leon)辭行
(中央社訊息服務20170421 09:19:49)駐巴拿馬大使館劉大使德立於4月20日赴巴拿馬國會拜會議長戴里昂(Ruben De Leon；隸屬「民主革命黨」-PRD)並向他辭行，同屬「民主變革黨」（CD）的友我國會議員Manuel Cohen暨Carlos Agustin Afu Decerega在座。
劉大使表示，業奉命結束任期返國，預定5月中旬離巴返臺履新，因此特來辭行，並對駐巴逾18個月期間戴議長的支持申謝；繼任曹大使立傑現任外交部拉美司司長，是拉美事務專才，盼未來續予曹大使臂助。
戴議長表示，劉大使人脈豐沛、頗具人望，同時至盼擔任議長近兩年期間透過與劉大使密切的互動有助增進臺巴兩國關係，並預祝劉大使鴻圖大展。
雙方接著就巴國政局及與我國淵源等議題廣泛交談。在座C議員及A議員數年前均曾應邀訪問我國，他們對臺灣社會進步發展都表示讚佩。由於戴議長、C議員及A議員選區（Veraguas省、Herrera省及Los Santos省）相互比鄰，他們力邀劉大使擇期前往轄訪，以盡地主之誼為劉大使餞行。
劉大使申謝並表示，巴拿馬是我重要邦交國，我至為珍視，盼雙方未來共同努力繼續增進臺巴兩國傳統友好關係。戴議長等人欣允。本次會談歷時約30分鐘，氣氛友好。
訊息來源：駐巴拿馬大使館
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