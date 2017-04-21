駐巴拿馬共和國劉大使德立拜會巴京總主教Jose Domingo Ulloa 並順向渠辭行



(中央社訊息服務20170421 09:18:52)駐巴拿馬共和國大使館劉大使德立於20日赴巴京總主教區拜會總主教Jose Domingo Ulloa並順向渠辭行。U總主教首就劉大使榮膺新職申賀；繼稱，劉大使駐巴雖僅短暫一年半餘，惟對渠等天主教會友人所耕耘之情誼業深植其心，並特感謝劉大使夫婦多次邀請渠等赴劉大使職務官舍餐敘並品嘗劉夫人精心準備之佳餚，此一盛情令渠等銘感五內。



劉大使誠謝並稱，渠奉派駐使巴國並與U總主教等天主教領袖相識結緣至感榮幸，現將奉調返國擔任外交部常務次長乙職，自當一秉初衷竭盡所能賡續為增進臺巴雙邊關係而努力。繼稱，本館繼任之曹大使立傑係優秀之外交官，盼U總主教續予支持。U總主教慨允。



訊息來源：駐巴拿馬大使館



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