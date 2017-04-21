駐巴拿馬共和國劉大使德立晚宴巴體制保護局長Eric Estrada



(中央社訊息服務20170421 09:17:57)駐巴拿馬共和國劉大使德立於19日晚宴巴體制保護局長Eric Estrada，該局精神支柱瓦雷拉總統長兄Luis José Varela之夫人總統顧問Yolanda Eleta de Varela及高階主管等在座。



劉大使表示，駐巴一年半來，有幸結識Estrada局長及Eleta顧問等友人並獲彼等臂助，使本館得以順利推動各項臺巴兩國合作計畫，特此申謝。現將奉調返國擔任外交部常務次長乙職，承諾將一秉初衷竭盡所能賡續為增進臺巴雙邊關係而努力；另稱繼任之曹大使立傑係優秀之職業外交官，盼彼等續予臂助。



Estrada局長慨允，並特向劉大使對該局友誼之珍視申謝；繼強調我政府長年慨助巴國推動各項合作計畫，造福巴國人民，該局亦為受惠機關，本(2017)年2月1日更獲我政府援贈興建「多用途建築興建計畫」，對此渠銘感五內，未來自當亟思回饋，竭力為增進臺巴邦誼略盡棉薄。



Eleta顧問則表示，劉大使係此間最活躍外交官之一，自抵任迄今對推動臺巴兩國合作計畫不遺餘力且成果斐然，對此伊深表由衷讚佩。



席間，與宴賓客並就共同友人及臺巴社會發展近況等盡情暢談。餐會歷時2小時，氣氛融洽歡愉。



訊息來源：駐巴拿馬大使館



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