慈濟科技大學106學年度原住民專班考試 369人爭100名公費生資格



(中央社訊息服務20170421 09:16:45)慈濟科技大學15日進行106學年度五專部護理科原住民專班招生考試，共369人報考，錄取100人，到考率高達97.3％，還吸引馬祖北竿的考生專程來台應考。能吸引這麼多原住民學子，是因為考生一經錄取，即成為公費生，未來五年求學，將不花半毛錢，不用負擔住宿、伙食、服裝、書籍等費用，每月還能領3,000至5,000元零用金，畢業後即可進入慈濟醫療體系就業，相當於未來就業的保證。



慈濟科技大學原住民專班考試採獨立招生，凡具有原住民身分的國中畢業生均可應考，考試科目為國文、英語及數學，成績單將於四月二十七日寄發，若考試成績達最低登記標準，可於五月十三日辦理報到登記。花蓮新城國中校長許俊傑表示，今年有二十六名學生報考慈濟科技大學原住民專班，普遍來說，家境都不太好，不過，學生很認真，求學意願也很高，所以，校方也額外協助課業輔導，希望孩子都能金榜題名。



台東桃源國中應屆畢業生古恩慈表示，學校老師特地找了原專班前年與去年的考題，逐一分析解答，還特地重點加強，額外輔導。尤其，今年首度有來自馬祖北竿的考生，由牧師陪同，專程搭機來台應考。因為，考上慈濟科技大學原住民專班後，就能學會一技之長，更無需擔心學雜費，還能領3,000至5,000元零用金，一畢業馬上就有工作，減輕家裡負擔。



宜蘭順安國中應屆畢業生盧艾璇表示，慈濟科技大學離家近、福利好、環境單純。宜蘭順安國中班導師許念慈表示，聽說原專班考試管道後，應屆畢業生盧艾璇就不斷督促自己，每天讀書二到三小時，假日至少讀書五至六個小時，所以，被艾璇的努力所感動，專程陪學生來花蓮應考。



為了提供原住民學子更多就學與就業的機會，自民國85年起，慈濟科技大學即設立五專部護理科原住民專班，又在民國100年，經教育部核准，增加50名招生名額，錄取名額共100名。難得的是，103學年度，護理科原住民學生護理師考照率達80.43％（全國平均僅50.5％），可見校方在課業上的用心要求，證明原住民專班的辦學成果與肯定。



訊息來源：慈濟學校財團法人慈濟科技大學



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