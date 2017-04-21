昆士蘭台灣商會組團訪問諾魯



(中央社訊息服務20170421 09:15:44)中華民國駐諾魯大使周進發於當地時間20日上午陪同昆士蘭台灣商會會長許伯亭一行十一人晉見諾魯總統瓦卡（Baron Waqa），諾魯財政部長亞丁（David Adeang）、內閣秘書長薩西（Sasikumar Paravanoor)等重要財經閣員陪同接見。瓦卡表示，諾魯與台灣邦誼友好，諾魯感謝台灣之各項協助，但更歡迎台灣商界前來諾魯投資，發掘商機，參與諾魯各項基礎公共建設計畫。



周進發感謝瓦卡總統及諾魯政府對於昆士蘭台灣商會訪諾團活動的協助與支持，表示該團來諾訪問即是響應瓦卡總統投資諾魯的呼召。希望該團在諾魯的實地考察，能促進雙邊貿易，深化投資，擴大雙邊經濟合作，互利共生，創造雙贏局面。



許伯亭介紹世界台灣商會及昆士蘭台灣商會沿革及現況，表示昆士蘭台灣商會在政府鼓勵及協助下組團訪問諾魯，盼能實地瞭解諾魯投資環境，尋找投資機會，並為加深台灣與諾魯的連結貢獻棉薄之力。



昆士蘭台灣商會訪諾團是在我國駐布里斯本辦事處協助籌組下，由該會會長許伯亭率領一行十一人，於本(4)月19日至21日到諾魯考察投資環境。瓦卡總統至為重視該團的到訪，除親自接見外，並於該團到訪當晚設宴款待，除邀集內閣各部長、國會議員及政府各部門首長作陪外，並安排諾魯小姐表演舞蹈及於席間親自彈吉他率領合唱團歡唱周華健的歌曲『朋友』歡迎該團。



該團在諾魯的參訪活動除晉見諾魯總統外，中華民國駐諾魯大使館亦安排該團拜會諾魯國營公司Eigigu 控股公司，參加諾魯商工部主辦之投資說明會、拜會諾魯最大之私營企業Capelle集團，以及參觀諾魯磷礦場及中華民國在諾魯的農技團。



訊息來源：駐諾魯大使館



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