駐厄瓜多鄭代表應邀出席拉丁美洲發展與統合基金會主辦「師鐸獎」頒獎典禮



(中央社訊息服務20170421 09:04:16)駐厄瓜多代表鄭力城偕秘書裴兆璞應邀於4月19日晚間出席厄國「拉丁美洲發展與統合基金會」(FIDAL)主辦之第九屆「師鐸獎」頒獎典禮。鄭代表並於晚會中以貴賓身分應邀上台頒獎，備受禮遇。



本屆頒獎典禮冠蓋雲集，座無虛席，盛況空前。厄國教育部長Fredy Penafiel、基多市長Mauricio Rodas偕夫人、中央及地方民意代表、駐厄瓜多外交使節團及國際組織與各界社會菁英逾千人集聚大禮堂共襄盛舉。



由「拉丁美洲發展與統合基金會」主辦之「師鐸獎」歷經九年之推廣與發展，受獎人已從在地化邁向區域化，並進一步邁向國際化，受獎人的遴選區域遍及拉丁美洲國家與西班牙杏壇。駐厄瓜多代表處歷年來曾與該基金會就文化交流及臺灣獎學金宣介計畫等進行多次合作，對宣揚我國優質教育之良好國家形象頗有助益。



「拉丁美洲發展與統合基金會」係由厄國民主史上第一位女性總統、前教育部長艾迪雅嘉(Rosalia Arteaga)於1997年所創辦，致力深耕教育、民主、環境與知識普及4個主要領域，近年透過舉辦多項教學卓越論壇及青年民主營，已培育上千名厄瓜多及拉丁美洲的社會菁英，養成兼具民主與公民價值觀的未來領袖，成效卓著，甚獲各界好評。我國臺灣民主基金會、美國National Endowment for Democracy與德國Hanns Seidel等著名機構皆為該基金會重要合作夥伴。



訊息來源：外交部外館消息



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