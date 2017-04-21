（中央社記者鄭景雯、陳渝涵台北21日電）第19屆台北電影節公布首波片單，今年影展從電影元素「音樂」出發，以音樂人林強配樂的6部電影打頭陣，帶影迷透過創作過程，一探電影配樂世界。



台北電影節今年針對電影創作元素設計活動，凸顯拍片各環節創意貢獻，今年選定「音樂」主題、規劃「聽見電影的心跳：林強」單元，勾勒電影配樂工作者林強20年來創作脈絡，帶領觀眾進入電影配樂世界。



林強多次獲台北電影獎與金馬獎肯定，是將電子音樂元素融入台灣電影代表人物。



單元精選林強6部配樂電影，有導演侯孝賢執導「南國再見，南國」、「千禧曼波」、「刺客聶隱娘」、導演賈樟柯的「世界」、「無用」與「天注定」；「無用」過去在台灣放映場次極少，對想「集滿」賈樟柯作品的影迷而言不容錯過。



首度舉辦的「電影正發生」現場創作，由林強從無到有為導演詹京霖新拍攝的短片配樂，6月22日到25日邀影迷在中山堂，直擊林強面臨創作挑戰時神秘狀態。



2017第19屆台北電影節於6月29日到7月15日登場，兩大競賽「國際新導演競賽」及「台北電影獎」展出國際新銳作品和台灣影像新力，還有超過160部影片放映、影人講座、影迷活動及戶外貨櫃市集。1060421