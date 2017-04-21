MLB／悶了整場沒關係 貝茲延長賽一棒擊落藍鳥NOWnews今日新聞 (2017-04-21 08:53)
紅襪隊當家打者Mookie Betts(貝茲)，在今天和藍鳥的比賽10局上，敲出了致勝的3分打點二壘安打，拯救了救援失敗的Craig Kimbrel以及波士頓，終場帶領球隊以4：1在延長賽中險勝對手。
賽後Betts表示，自己只是試著在對方相當優異的投球中，做出一次好的揮擊，因為即使今天打得不好，但是球隊還是將決定相信自己，所以他覺得不能辜負全隊的期待，另外也想再給自己一次機會。
Betts今天前3次打擊都「槓龜」，沒能展現自己過去例行賽所表現出來的可怕打擊能力，不過他在10局上滿壘時，面對藍鳥後援投手Jason Grilli，敲出本場比賽最重要的1支長打，幫助球隊取得3分的領先，最終也讓紅襪取得比賽的勝利。
不過實際上，今天並不是只有Betts打不好，兩隊前8局加起來只有7支安打，而整場比賽也僅有Kendrys Morales有2安以上的表現，原因就出在兩隊的先發投手今天表現實在太優異。
藍鳥先發Marco Estrada在本場比賽主投6局，僅被對手敲出3支安打、無失分，還飆出7次三振；不過紅襪的「銷售員」Chris Sale，表現更為突出，他在8局的投球中，僅有被敲4支安打，還送給對手13K，也讓雙方前8局形成一場投手戰。
Sale在賽後受訪時，氣定神閒的霸氣表示，「我的意思是，這就是我每場比賽的目標：把球塞進好球帶、送出三振，並帶領球隊贏球。」
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