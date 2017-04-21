（中央社記者汪淑芬台北21日電）中央氣象局預報，今天下午起，受鋒面逐漸接近影響，天氣變得不穩定，且未來一週全台幾乎都有雨。



氣象局預報，北部及東北部中午前後就有機會出現降雨，而其他地區下午開始，隨著鋒面主要的雲雨帶移入台灣，降雨的區域將由北往南增加，晚上各地降雨的機率都相當高，北部達90%，其他地區70%。



氣象局說，這道鋒面的結構相當紮實，在鋒面通過期間，部分地區將伴隨打雷，西半部及東北部可能有局部大雨。



氣象局預測，明天到24日，受華南雲雨區東移影響，各地仍有雨，25日降雨減緩，26日、27日又有另一道鋒面通過，各地降雨機率再提高。



今天白天高溫北部及宜蘭、花蓮約攝氏27、28度，中南部及台東29至31度，感覺仍然較悶熱；不過下午後受到東北季風增強影響，北台灣將開始轉涼，晚上後涼意更濃，氣溫約20度左右。1060421