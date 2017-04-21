（中央社記者余曉涵台北21日電）中央氣象局科技中心主任鄭明典在臉書上PO出一張衛星雲圖，並表示小煙囪雲出現。也可以說夏天要來了。



鄭明典說，夏季看雲圖，第一個要認出來的，就是這類一端尖尖的、胡蘿蔔形狀的「煙囪雲」。



為什麼稱它們為「煙囪雲」，鄭明典表示，因為在連續動畫中，可以看到新對流從尖端的地方長出來，然後向尾端移動，很像煙囪冒出來的煙往下風處飄一樣。



鄭明典說，這種雲移動速度慢，但是對流持續，常伴隨雷電，是夏季很值得注意的降雨系統。1060421