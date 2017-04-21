（中央社記者謝雅竹台北21日電）氣象專家吳德榮今天表示，下午鋒面逐漸南下，北台灣轉為有陣雨或雷雨，鋒面附近的對流性降雨，以今天下午至明晨之間為最強、雨勢也比較大；氣溫方面，午後也會開始轉涼。



吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」表示，今天下午在鋒面未抵達之前，氣溫偏高， 大氣仍不穩定，有局部性短暫陣雨的機率。下午鋒面逐漸南下，北台灣轉為有陣雨或雷雨；鋒面附近的對流性降雨，以今天下午至明晨之間為最強、雨勢也比較大。



吳德榮說，明天各地仍有明顯降雨，但降雨強度將由北而南、依序逐漸減弱，週日（23日）白天局部性降雨偏在中南部，北部可望先好轉，出現短暫空檔，但週日晚間北部降雨機率再度提高。



至於氣溫方面，吳德榮指出，鋒後有冷空氣隨之南下，今下午起氣溫下降，天氣轉涼；預計明晨及週日的清晨，氣溫降至最低，北台灣平地最低溫將降至攝氏16度左右，週日白天氣溫逐漸回升。



他表示，下週一 （24日）鋒面減弱，仍有局部短暫降雨的機率，氣溫回升；下週二（25日）天氣恢復穩定、溫暖舒適，高溫升至30度左右。下週三、四（26、27日）另一鋒面影響，有陣雨或雷雨，天氣轉涼，下週五（28日）天氣好轉。1060421