MLB／泰晤士超神 打到小熊懷疑用禁藥NOWnews今日新聞 (2017-04-21 08:07)
「韓職史上最強洋砲」Eric Thames(泰晤士)在日前和與小熊的系列賽中，連5戰都開砲，不僅打破了釀酒人的隊史紀錄，也證明了自己的實力確實足以立足大聯盟。不過近日遭他砲轟的投手John Lackey和小熊投球教練Chris Bosio都暗示了Thames可能有服用禁藥的嫌疑。
Lackey在昨日的賽後記者會中提到，「他(Thames)的全壘打讓我非常困惑，百思不得其解。」並刻意擠眉弄眼的暗示，Thames本季的成績很可能是靠藥物所提升出來的。
不過根據美國《 今日體育》的記者Bob Nightengale報導，Thames在美國時間後週一對小熊的比賽結束後，也立刻接受藥物檢驗，用實際行動證明自己的清白。
在今天對上紅雀的比賽之前，Thames本季繳出超人般的.408/.500/.959打擊三圍，另外還有7發全壘打和12分打點，火力相當可怕。
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